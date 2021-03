Caratterizzati da un profilo che li rende ergonomici, dunque adattati anche agli utilizzi prolungati, oggi segnaliamo qui due mouse verticali acquistabili su Amazon grazie ad altrettante offerte lampo. Il prezzo è lo stesso per entrambi: 15,29 euro. A distinguerli anzitutto il tipo di connessione: uno è cablato, mentre l’altro è wireless.

Mouse verticali in sconto: uno cablato e uno wireless

Il primo è del marchio Zelotes e strizza l’occhio agli appassionati di gaming. Dotato di un sensore da 3.200 dpi (regolabile), offre un layout con diversi pulsanti da personalizzare attribuendo ad ognuno l’esecuzione di specifiche azioni. Sui lati sono presenti anche due strisce LED colorate. In questo caso lo sconto è del 15%.

Quello di Loetad è invece senza fili e si connette tramite un adattatore fornito in dotazione. Design e specifiche sono piuttosto simili. L’alimentazione avviene con due batterie AAA da inserire nell’apposito vano. La periferica è proposta oggi con uno sconto del 19%.

Ognuno scelga quello più adatto alle proprie esigenze: cablato o wireless. L’importante è non perdere tempo: trattandosi di offerte lampo su Amazon rimarranno disponibili solo per poche ore e comunque fino all’esaurimento delle unità in promozione.