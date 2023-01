Mouse Wireless a 9,99 euro: l'offerta Amazon su un accessorio indispensabile

A volte si ha semplicemente bisogno di un piccolo acquisto utile per le emergenze o per il lavoro da svolgere in mobilità. Per questo non puoi far altro che approfittare di questa offerta sul mouse wireless Logitech M185 che può essere tuo a soli 9,99 euro su Amazon. Compatto, preciso e veloce: è la scelta ideale da portare sempre con sé.

Mouse wireless in offerta a 9,99 euro: l’acquisto valido per tutto

Il mouse è progettato con un comodo design sagomato che ti permette di utilizzarlo indifferentemente con la mano destra o sinistra e ti offre più comfort di un comune touchpad che troveresti sul tuo notebook.

Con rotella di scorrimento, all’interno della confezione trovi anche una batteria AA che offre un anno di autonomia grazie alla modalità intelligente pensata per i periodi di inattività. Compatibile con PC Windows, Mac o laptop, funziona con qualsiasi tipo di computer ma, proprio per il suo design, è perfetto da accompagnare proprio ad un PC portatile.

Con il ricevitore USB da collegare al PC inizi a lavorare in pochi secondi offrendoti una connessione forte e stabile fino a 10 metri.

Non ti serve sapere altro: è il classico piccolo acquisto utile e indispensabile. Il mouse wireless Logitech può essere tuo a soli 9,99 euro se approfitti subito dell’offerta Amazon.

