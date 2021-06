Mouse wireless ad appena 8€, BOMBA Amazon

Il Mouse wireless di IAmotus è in promozione su Amazon a soli 8,54€. Il prezzo di listino viene reso favorevole da un doppio sconto, prima un ribasso del 18% e poi un coupon del 5% da applicare in carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Mouse wireless economico e prestante: cosa sapere

Il mouse wireless è un dispositivo da avere sempre a portata di mano, Grazie alle sue dimensioni compatte, il modello oggi in offerta può essere portato con sé ovunque si vada.

Disponibile in colorazione nera, è dotato di diverse caratteristiche che lo rendono un prodotto valido e da considerare.

Anzitutto si collega al dispositivo principale mediante un ricevitore USB. Basta collegare questa componente per iniziare ad utilizzarlo con semplicità e immediatezza.

La sua struttura è realizzata in materiali di ottima qualità e presente i soliti due tasti per i click destro e sinistro, la rotellina che permette di scorrere agevolmente i documenti e un tasto dedicato alla velocità del cursore.

I DPI del mouse, infatti, sono variabili a seconda delle proprie esigenze mediante tre livelli impostati: 800, 1200 e 1600.

Al fine di poter funzionare necessità di due batterie AAA ma il tasto di accensione e spegnimento permette di conservare l'autonomia delle stesse senza doversi preoccupare di cambiarle spesso.

Il mouse wireless di IAmotus è disponibile all'acquisto su Amazon a soli 8,56€ nella colorazione nera. Ordinalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite anche per chi è cliente idoneo al primo ordine o per chi opta per la spedizione presso punto di ritiro.

Attiva il coupon del 5% per ottenere l'extra sconto i carrello, la promozione è valida fino al 30 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.