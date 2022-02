Mouse wireless con 4 pulsanti e COMFORT MASSIMO a soli 5€ (Amazon)

Un mouse wireless a soli 5€? Ovviamente è possibile su Amazon ma solo se ne approfitti al volo. Non ho idea se si possa trattare di un errore di prezzo, ma è eccezionale, vero? Semplicissimo ma allo stesso tempo completo di tutto ti fa stare ore e ore al computer senza problemi.

Spedizioni completamente gratuite e veloci se possiedi un abbonamento Prime, quindi non aspettare.

Mouse wireless: tutto quello che ti serve a portata di mano

Questo mouse wireless sarà pure semplicissimo, ma fattelo dire: non ha niente in meno di quelli di marca che trovi online. Nonostante ti possa sembrare che abbia un prezzo riduttivo, in realtà è ottimo.

Si collega al tuo dispositivo sfruttando il micro ricevitore USB che trovi in confezione e diventa subito operativo. È compatibile con più sistemi così lo utilizzi ovunque tu voglia. Ti dirò, grazie al suo design semplicissimo è perfetto sia per chi utilizza la mano destra che la mano sinistra.

A portata di dito di mette tre pulsanti classici e un pulsante aggiuntivo che ti consente di gestire i livelli di DPI presenti. In totale sono tre così scegli quello che ti si addice di più.

In termini di autonomia che vuoi che ti dica: ti basta infilare una pila per avere mesi e mesi di indipendenza a portata di mano. Grazie alla sospensione automatica non hai modo di scaricarlo involontariamente.

In altre parole, per appena 5€ e qualche centesimo, questo mouse wireless è un affarone. Acquistalo al volo su Amazon e togliti lo sfizio di avere finalmente una periferica che ti lasci il massimo della libertà. Le spedizioni sono operate in appena uno o due giorni con Prime attivo sul tuo account e, ti rammento, sono completamente gratuite così non spendi neanche un euro in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.