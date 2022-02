Mouse wireless con 4D, ergonomico e ricaricabile: DA AVERE a 8€

Un mouse wireless che costa 8 euro è già un bell’affare ma perché limitarti a un modello classico quando puoi avere di più. Questa promozione sul Sabrent cade proprio a fagiolo dal momento che ti mette a disposizione un prodottino unico nel suo genere e fintanto ricaricabile con soli 8,49€. Una spesa irrisoria ma che ti apporta una comodità unica.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Sabrent: il mouse wireless che si merita la tua scrivania

Da abbinare a computer e laptop è praticamente perfetto soprattutto se hai uno spazio ridotto. Questo mouse wireless non ti fa mancare niente ma ti avvantaggia perché portartelo dietro è una fantasia. In viaggio, a casa, in ufficio: utilizzalo un po’ dove vuoi tu.

Lo colleghi ai tuoi dispositivi mediante il micro ricevitore USB che trovi in confezione e lui entra subito in azione. Non devi neanche installarlo, giusto due secondi ed è connesso. Conta che non hai bisogno di nient’altro, neanche delle batterie visto che è completamente ricaricabile. Ogni tanto lo colleghi alla corrente come fai con lo smartphone e fili liscio per giorni e giorni.

La vera chicca è il fatto che sia dotato di 4D. Cosa significa? Che la rotellina di scorrimento non solo ti fa fare su e giù ma, ad esempio, ti fa regolare anche il volume del dispositivo se la sposti da destra a sinistra.

Sul mouse non mancano anche due tasti aggiuntivi: uno per regolare i DPI e mettere in pausa i contenuti musicali, l’altro per l’accesso rapido a Windows e passare al brano successivo.

Un mondo di potenziale tra le tue mani: acquista la volo questo mouse wireless su Amazon a soli 8,49€. Tuo all’istante con una spesa irrisoria e le spedizioni gratis e veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.