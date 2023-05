Mouse wireless con 6 pulsanti in offerta a meno di 9 euro

Amazon Basics Mouse wireless e Bluetooth da 2,4 GHZ a 6 pulsanti è una periferica pratica e versatile che oggi puoi acquistare con un coupon sconto del 40% da applicare in pagina direttamente sul prezzo di listino di 14,80 euro. Pagherai insomma soltanto 8,88 euro.

Nel giro di 24 ore riceverai a casa un prodotto compatibile con Windows e Mac OS che ti offre comodità e controllo ed un ottimo grado di personalizzazione dell’esperienza d’uso.

Mouse Wireless a 6 pulsanti e velocità: la garanzia del marchio Amazon

L’Amazon Basics Mouse wireless e Bluetooth da 2,4 GHZ a 6 pulsanti è un mouse compatto che puoi collegare al tuo PC o laptop tramite il ricevitore USB Nano incluso o tramite il Bluetooth. Sua caratteristica di punta è il design a 6 pulsanti che ti consente un’usabilità dinamica, grazie ai pulsanti sinistro, destro, centrale (nella rotella), a quelli avanti e indietro (lato sinistro), al pulsante interruttore DPI e alla rotella di scorrimento.

Questo mouse ha 5 livelli di sensibilità regolabili a 600, 1000, 1600, 2400 o 3600 DPI, per un controllo di precisione personalizzato. Ha un’impugnatura ergonomica con appoggio per il pollice che si adatta comodamente al palmo della tua mano. La batteria AA inclusa dura circa 6 mesi per 2,4 Ghz e 5 mesi in modalità BT, con una media di 2 ore di utilizzo al giorno per 20 giorni lavorativi. Entra in modalità di sospensione dopo essere stato inattivo per 5 minuti.

Non lasciarti scappare questa occasione: acquista ora l’Amazon Basics Mouse wireless e Bluetooth da 2,4 GHZ a 6 pulsanti a soli 8,88 euro invece di 14,80 euro su Amazon sfruttando il coupon da applicare in pagina prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.