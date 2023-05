Mouse wireless ergonomico, piccolo, TRUST: il silenzio a soli 8€

Avere un mouse a portata di mano fa sempre comodo. Anche se sei abituato ad utilizzare il trackpad del tuo laptop, in alcune situazioni questa periferica è proprio indispensabile. Mettine una nel tuo zaino con un solo acquisto e senza ripensamenti visto che ti sto parlando di Trust Yvi.

Disponibile su Amazon non solo con il 40% di sconto ma anche con un extra ribasso, oggi lo porti a casa ad appena 8,50€, un’occasione da non perdere. Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Trust Yvi: il mouse wireless che tutti dovrebbero avere

Tra i vari mouse wireless che puoi acquistare trovi mille mila modelli ma se vuoi andare sul sicuro e soprattutto non vuoi un prodotto troppo ingombrante, Trust Yvi è quello che fa al caso tuo.

Non ti preoccupare perché nonostante le sue dimensioni minime è comunque comodo ed ergonomico per non darti mai fastidio. Anzi, ti dirò: visto il suo design lo usi sia con mano destra che con mano sinistra in una sola mossa.

Con DPI regolabili in un range compreso tra 800 e 1600 hai quello che ti serve. Fluidità, naturalezza e tutta la libertà di movimento che desideravi visto che è senza fili.

Si connette al tuo dispositivo con un micro ricevitore USB e a diversi sistemi operativi tra cui Windows, MacOS e così via. Ti faccio sapere che anche la batteria ti strizza l’occhio: con una semplice pila vai avanti mesi e mesi.

Per ultimo ma non per importanza, ti segnalo che è silenzioso ai massimi livelli.

Non perdere per nessuna ragione questo mouse wireless Trust su Amazon ora che costa letteralmente pochissimo. Collegati per farlo diventare tuo con soli 8,50€.

