Mouse wireless HP a metà prezzo: addio ai cavi sulla scrivania

Se i cavi sulla tua scrivania ti hanno stancato è ora di dargli un taglio e acquistare un fantastico mouse wireless a metà prezzo. Su Amazon è in corso una promozione che non puoi non cogliere, visto che ti offre l'opportunità di acquistare l'HP PC 200 ad appena €9,49.

Con le spedizioni rapide lo ricevi a casa non solo gratuitamente, ma persino in appena due giorni lavorativi.

Mouse wireless HP: perché scegliere proprio questo modello

Il mouse wireless proposto da HP è un vero portento perché ti offre l'opportunità di eliminare tutti i cavi superflui dalla tua scrivania e avere a portata di mano un dispositivo che non ti deluderà in alcuna circostanza. Con la sua colorazione nera e le sue dimensioni ridotte puoi fare affidamento su comodità e praticità.

Il suo design è stato studiato appositamente per adattarsi sia a chi utilizza la mano destra che sinistra. Quindi se sei mancino, non farti problemi in merito. L'impugnatura è super ergonomica così che tu possa utilizzarlo per lunghe ore senza arrivare con il polso distrutto a fine giornata. Per quanto riguarda i pulsanti presenti, questi sono i classici 3 ossia il click destro, il click sinistro e la rotellina di scorrimento che ti permette di navigare nei documenti in modo agevole e veloce. Come avrai inteso è un dispositivo molto semplice, ma ciò nonostante è perfetto se non devi effettuare lavori specifici o più impegnativi al computer.

In merito alla sua connettività, c'è ben poco da dire visto che in confezione è incluso un comodo ricevitore USB che colleghi al tuo computer in una semplice mossa. Dopo aver effettuato questo passaggio, non ti sarà richiesta alcuna installazione e potrai utilizzare fin da subito il mouse.

Infine, ti faccio sapere che trovi anche le due batterie AAA richieste per il funzionamento del prodotto. Grazie a queste due potrai godere di mesi e mesi di autonomia senza alcun problema.

Acquista subito il mouse wireless di HP su Amazon a soli €9,49 . Lo ordini e con le spedizioni Prime garantite lo ricevi a casa in due giorni massimo. Se sei cliente standard, invece, scegli punti di ritiro come modalità di consegna e non pagherai neanche €1 in più.