Mouse wireless HP a soli 10€, prezzo in calo per un gioiellino unico

Metti sulla scrivania un vero e proprio gioiellino senza fili. Con un mouse wireless HP hai tutto quello di cui hai bisogno per usare il tuo computer in totale libertà. Questo modello è semplice ma dinamico e perfetto da usare sia in casa che all’esterno.

Acquistalo ora su Amazon che lo trovi in offerta. Portalo a casa a soli 10€ con lo sconto del 36% in corso. Un affare niente male quindi non perdere tempo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mouse wireless HP: il massimo della comodità

Il mouse wireless di HP è ottimo soprattutto se sei in cerca di un prodotto che non ti fa scendere a compromessi. Lo colleghi al tuo computer e lo inizi ad usare senza problemi e senza dover installare alcun driver. In più ti dico che è compatibile sia con vari sistemi operativi quindi vai sul sicuro.

Per connetterlo trovi in confezione il micro ricevitore USB quindi ci metti giusto due secondi. Conta che viene alimentato a batteria da delle semplici pile quindi anche in termini di autonomia vai alla grande.

È ambidestro grazie al suo design semplice per usarlo sia con mano destra che con mano sinistra. A disposizione hai i 3 tasti classici ossia click destro, sinistro e rotellina di scorrimento. I DPI, invece, arrivano a 1600 per un feedback naturale e soprattutto fluido.

Che altro dirti, questo mouse wireless di HP è tanto semplice quanto conveniente. Non perdere tempo e collegati su Amazon dove lo trovi in promozione ad appena 10€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.