Mouse wireless HP: con sconto del 25% diventa tuo

Un bel mouse wireless fa sempre comodo soprattutto se lo devi abbinare al tuo laptop così te lo puoi portare dietro e non avere mai problemi legati a cavi e cavetti. Se sei alla ricerca di una periferica del genere ti faccio sapere che quello di HP è in promozione su Amazon e grazie al ribasso del 25% lo puoi far diventare tuo a soli 14,99€. Una vera occasione, vero?

Acquistalo subito così con le spedizioni Prime garantite nel giro di qualche giorno è a casa tua e, ovviamente, non paghi alcun costo aggiuntivo.

Mouse wireless HP: cosa devi sapere

Non c'è molto da dire su questo mouse wireless HP perché è veramente semplice, ma in moltissime situazioni è proprio la semplicità che ti salva la vita. Disponibile in questa duplice colorazione è veramente carino a vedersi quindi dal punto di vista estetico non ti può deludere.

Lo connetti al dispositivo principale con il suo micro ricevitore USB che trovi in confezione ed è subito pronto all'utilizzo: non devi né installarlo né fare nient'altro. A disposizione ti mette i soliti tre tasti e DPI fissi a 1200 cosa eccezionale dal momento che è perfetto sia per chi utilizza la mano destra e sinistra.

Sicuramente una caratteristica di punta è proprio il suo sensore che ti permette di tracciare ogni singolo movimento su più superfici.

Cosa ne pensi? Come ti ho detto è molto semplice, ma comunque funzionale. Acquista subito questo mouse wireless firmato HP su Amazon a soli 14,99€ e non potrai pentirtene.Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.