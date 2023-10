Mouse wireless HP in SOTTOCOSTO: 10€ per una comodità stellare

Se sei alla ricerca di un mouse wireless da usare con computer e portatile, da portare in giro e da tenere sulla scrivania ho la soluzione per te. Questo modello di HP è super semplice ma tuttavia non ti dà noie, anzi, ti regala una vera e propria esperienza completa.

Non te lo perdere proprio ora che è in promozione su Amazon. Con uno sconto del 55% il prezzo crolla e lo porti a casa ad appena 9,99€. Cosa aspetti? Aggiungilo subito al carrello.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mouse wireless HP di cui non fare meno: comodo e semplice

Lo connetti al tuo dispositivo grazie al micro ricevitore USB che trovi in confezione ed è subito operativo. Il Mouse wireless di HP è comodo, semplice ma completo di tutto e soprattutto funziona con più sistemi operativi per non darti mai noie.

Visto il design molto semplice è perfetto anche se sei mancino. Non ci sono tasti aggiuntivi rispetto ai classici tre quindi utilizzalo un po’ con la mano che preferisci senza limitazioni. Anzi, a tal punto ti faccio sapere che è super scorrevole visto che hai 1000 DPI a portata di mano.

Per quanto riguarda l’autonomia, un altro sospiro di sollievo. Ci infili dentro due batterie AA ed hai mesi e mesi di autonomia senza doverti preoccupare o rimanere a secco nel bel mezzo di una task.

Pratico, con design ergonomico e confortevole anche dopo ore e ore di utilizzo. Cosa potresti volere di più?

Fai il tuo affare della domenica su Amazon grazie a questo sconto del 55% che ti fa portare a casa il mouse wireless HP a soli 9,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.