Mouse wireless HP al MINIMO STORICO: è la Primavera Amazon

Perfetto per ogni scrivania e per essere portato ovunque nella custodia del notebook, HP Z3700 è in forte sconto su Amazon. Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera (che andrà avanti fino al 31 marzo) il mouse wireless è disponibile al suo prezzo minimo storico. Chi lo ha già messo alla prova gli ha assegnato un voto medio pari a 4,4/5 in oltre 38.000 recensioni.

HP Z3700: prezzo minimo storico per il mouse wireless

Ha in dotazione un sensore da 1.200 dpi per rilevare i movimenti con una precisione assoluta, tre pulsanti e la rotella di scorrimento. È compatibile con tutti i sistemi operativi (Windows, macOS, Linux, ChromeOS e così via). Il collegamento senza fili avviene attraverso il ricevitore USB in dotazione. Inoltre, è alimentato con una batteria AA (inclusa nella confezione) che assicura un’autonomia fino a 16 mesi prima della sostituzione. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più. L’immagine qui sotto mostra il design, le dimensioni e il peso della periferica: 101x60x25,3 millimetri, 50 grammi.

Grazie alla promozione in corso puoi acquistare il mouse wireless HP Z3700 al prezzo finale di soli 11,99 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici, lo sconto è automatico. La colorazione è Nero. Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratuita in un solo giorni. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon.

