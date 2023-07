Mouse Wireless HP ultra sottile: solo 10€ su Amazon (-52%)

Soddisfa la tua voglia di produttività mobile con il Mouse Wireless HP. Questo dispositivo non solo è preciso, ma è anche ultra sottile. In pratica, un ottimo compagno di viaggio. Sempre pronto ad ogni utilizzo, è anche economico. Infatti, oggi lo acquisti al 52% di sconto. Mettilo in carrello a soli 10,99 euro, invece di 22,99 euro. Si tratta di un ottimo affare da cogliere subito al volo.

Anche se la disponibilità è immediata, potrebbe terminare da un momento all’altro perché sta andando a ruba. Inoltre, se sei un cliente Prime, hai pure la consegna gratuita direttamente a casa tua. Cosa stai aspettando? Non lasciarti sfuggire questo mouse di qualità, dotato di un sensore ottico LED Blu a 1200 DPI. Tra l’altro la batteria garantisce fino a 16 mesi di autonomia in utilizzo.

Mouse Wireless HP: funziona su tantissime superfici

Lavorare in mobilità richiede anche un certo spirito di adattamento anche da parte dei dispositivi. Con il Mouse Wireless HP Z3700 hai la garanzia di un prodotto super versatile, capace di adattarsi a qualsiasi situazione. Infatti, grazie alla tecnologia LED Blu, lo sfrutti su un’ampia gamma di superfici così da poter lavorare ovunque senza problemi né limitazioni. Ultra sottile, non solo è comodo da portare in giro, ma è anche ergonomico da utilizzare per molto tempo.

Acquistalo ora a soli 10,99 euro, invece di 22,99 euro. Ti ricordiamo che questa offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai fin da subito un mondo di vantaggi dalla tua parte tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.