Mouse Wireless Logitech M185 su Amazon a soli 10€: promozione incredibile!

Siete alla ricerca di un mouse wireless economico, ma che sia anche abbastanza robusto e funzionale? Logitech è un marchio abbastanza famoso per la sua affidabilità, pertanto oggi siete quasi obbligati ad approfittare di un’importante offerta riguardante il Logitech M185 Wireless. Quest’ultimo passa dai consueti 17,99 euro a soli 10,78 euro con uno sconto pari al 40%. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre pertanto vi consigliamo di sbrigarvi a procedere con l’acquisto.

Mouse Logitech M185: caratteristiche principali

Il mouse Logitech M185 è uno dei dispositivi economici più amati del noto brand di accessori informatici. È presente un funzionale sensore ottico da 1000 dpi, ragione per la quale la precisione è garantita e un design compatto e facilmente trasportabile. Secondo un recente studio, gli utenti di laptop che hanno scelto M185 rispetto a un touchpad sono stati il 50% più produttivi e hanno lavorato il 30% più velocemente.

Forma e peso sono concepiti non solo per migliorare il trasporto, ma anche per rendere il mouse ambidestro seguendo la curva naturale della mano e mantenendo sempre alta la produttività. Il suo sistema Plug & Play è compatibile con i sistemi operativi Windows, Linux, Mac e Chrome OS. In poche parole è impossibile trovare di meglio a un prezzo del genere: con soli 10,78 euro su Amazon potete portarvi a casa un buon mouse wireless. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

