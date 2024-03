Mouse wireless Logitech PICCOLO e SILENZIOSO: in offerta a 9,91€

Quello che stiamo per proporti è il classico piccolo acquisto, ma dalla grande utilità. E lo è piccolo davvero perché le dimensioni di questo mouse wireless Logitech sono davvero compatte e studiate per essere usato in mobilità: e piccolo è anche il prezzo grazie allo sconto del 45% che ti permette di acquistarlo a soli 9,91 euro.

Mouse wireless Logitech in offerta: le caratteristiche

Il mouse si presenta con un design compatto e sagomato che si adatta comodamente alla mano, per offrirti comfort e praticità sia che tu sia destrorso che mancino. Usandolo in portabilità superi di gran lunga le prestazioni di un touchpad.

La sua compatibilità universale lo rende adatto a qualsiasi tipo di computer garantendo una connessione forte e affidabile fino a 10 metri di distanza con il pratico ricevitore USB nano. Il mouse è pronto all’uso: basta collegare il ricevitore USB e iniziare a lavorare in pochi secondi.

Grazie alle sue dimensioni compatte e al controllo fluido del cursore, questo mouse senza fili è ideale per chi ha mani piccole o medie, per gli uffici con spazi ristretti o per le scrivanie ingombranti, offrendo sempre la massima praticità e comfort. Il prezzo di 9,91 euro lo rende un acquisto quasi obbligatorio.