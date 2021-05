Mouse wireless Logitech ultraportatile a soli 9 euro

È possibile avere un mouse wireless di Logitech a meno di 9 euro? Beh con uno sconto del 50% si. Oggi, infatti, vi riportiamo l’offerta sul Logitech M185 Wireless Mouse, un piccolo accessorio comodo da trasportare, e caratterizzato dalla qualità che contraddistingue le periferiche del marchio svizzero.

Mouse wireless Logitech M185: caratteristiche tecniche

L’M185 di Logitech è un mouse estremamente semplice. La configurazione prevede i soli tasti destro e sinistro e la tradizionale rotellina cliccabile. Come al solito il design è estremamente ricercato per offrire il massimo confort durante le lunghe sessioni di utilizzo, nonostante le dimensioni piuttosto compatte. Il mouse ha anche una forma simmetrica, in modo da adattarsi tanto ai destrorsi quanto ai mancini. Si tratta di uno strumento rivolto soprattutto a chi lavora o studia in mobilità, e vuole un prodotto piccolo da portare sempre con sé.

Parlando un po’ della parte tecnica, ritroviamo un sensore ottico da 1000 DPI, che si adatta praticamente ad ogni superfice. La compatibilità è universale, grazie al dongle in dotazione è possibile utilizzarlo su PC Windows, Mac OS, Linux e Chrome OS. D’altronde si tratta di una periferica plug and play, quindi non c’è bisogno di installare alcun driver o software aggiuntivo. Basterà semplicemente collegare il dongle in una qualsiasi porta USB ed il mouse sarà pronto all’utilizzo. Naturalmente trattandosi di un dispositivo wireless funziona a batteria, che offre una durata di ben 12 mesi circa. Insomma un dispositivo semplice, ma dalle ottime prestazioni in rapporto al prezzo.

Grazie ad uno sconto del 50% il mouse nella sua variante grigia è acquistabile su Amazon a soli 8,99 euro, un rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile.