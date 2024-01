Mouse wireless Razer per il lavoro a PREZZO STRACCIATO

Uno dei migliori mouse wireless in circolazione, il modello Razer Pro Click Mini progettato per la produttività, è al suo prezzo minimo storico su Amazon. In questo momento è possibile acquistarlo con uno sconto di ben 55 euro rispetto al listino ufficiale e addirittura a -36% in confronto alla migliore offerta recente.

Amazon taglia il prezzo di Razer Pro Click Mini

Compatto e silenzioso, integra sette pulsanti programmabili così da poter velocizzare le operazioni quotidiane più frequenti. Tra i punti di forza c’è la rotella centrale con tecnologia HyperScroll che consente di passare istantaneamente dalla modalità di rotazione linea a quella tattile, così da ottenere il massimo della precisione e del comfort in ogni situazione. C’è anche il tilt-click per lo spostamento orizzontale. Perfetto per il multitasking, supporto la connessione simultanea a quattro dispositivi, passando dall’uno all’altro in un attimo: computer desktop e laptop, televisori, tablet, lettori multimediali e altro ancora. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 44 euro, Razer Pro Click Mini è la scelta consigliata a chi cerca un mouse wireless di fascia alta per la produttività. Il forte sconto è applicato in automatico, non occorre attivare coupon né inserire codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello e concludere l’affare. Oltre 500 recensioni positive lo promuovono con un voto medio che supera 4/5 stelle.

È venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Se si effettua subito l’ordine arriverà a casa già entro domani, senza spese aggiuntive per il trasporto. La colorazione è Bianco, quella visibile in queste immagini e nelle altre all’interno della scheda del prodotto.

