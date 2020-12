Mouse wireless ricaricabile a meno di 10 euro

Tra le varie offerte di Natale di Amazon, oggi vi segnaliamo un mouse che gode di uno sconto doppio, dalle caratteristiche interessanti per il prezzo a cui viene proposto. Si tratta dell’Inphic Wireless Mouse, un dispositivo comodo soprattutto per chi lavora o studia anche durante la notte.

Inphic Wireless Mouse: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, come intuibile dal nome, si tratta di un mouse senza fili che include un piccolo ricevitore USB collegabile a qualsiasi porta USB del computer. Primo punto a favore del mouse è la batteria ricaricabile che garantisce fino a 2000 ore di utilizzo. Ancor più interessante però è la possibilità di utilizzarlo anche con il cavo. Nel caso in cui la batteria dovesse scaricarsi infatti, sarà sufficiente collegare il cavo di ricarica micro USB e riprendere l’utilizzo. Ciò significa che a prescindere dalla batteria il mouse è utilizzabile senza interruzioni.

Parlando del design invece il mouse è completamente simmetrico. In questo modo non è limitato alla mano destra o sinistra, ma può essere utilizzato da destrorsi e mancini senza alcuna limitazione sul fronte della funzionalità. Chiudono il cerchio i tasti estremamente silenziosi, che eliminano qualsiasi distrazione o disturbo verso chi ci circonda. Che si tratti di lavoro o di studio, giornaliero o notturno, il mouse di Inphic è un alleato perfetto in ogni circostanza. Il prezzo? Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina del prodotto, potremo portare a casa il mouse a soli 9,26 euro su Amazon, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.