Mouse wireless ricaricabile a meno di 7 euro

Tra le tante offerte di Amazon, ci è balzata all’occhio un piccolo sconto su un mouse wireless economico, ma decisamente interessante. Stiamo parlando del Mouse Wireless EasyULT, un mouse dal design già noto ai più, ma dal prezzo estremamente basso.

Mouse Wireless EasyULT: caratteristiche tecniche

Come molti avranno notato, il mouse utilizza il medesimo design del più noto Microsoft Surface Mouse Mobile, uno dei più apprezzati dai professionisti. Un profilo assolutamente sottile ed una forma completamente simmetrica lo rendono uno dei mouse più versatili in assoluto. Utilizzabile allo stesso modo da mancini e destrorsi, è un dispositivo piuttosto minimale. Troviamo infatti esclusivamente i due tasti destro e sinistro, ed una rotellina cliccabile.

Se da un lato quindi la dotazione dei tasti è molto basilare, interessanti sono le feature che accompagnano il mouse. Innanzitutto, troviamo un sensore ottico da ben 1600 DPI, una risoluzione abbastanza rara in questa fascia di prezzo. La batteria è ricaricabile, ed offre un’ottima autonomia ben oltre la singola giornata di utilizzo. Tuttavia, se la batteria dovesse rappresentare una preoccupazione, la possibilità di utilizzare il mouse durante la ricarica rappresenta un must da non sottovalutare. Infine, si tratta di un accessorio plug and play, non sarà necessaria quindi l’installazione di driver o software esterni. Basterà collegare il piccolo dongle in dotazione in una qualsiasi porta USB del computer. Con una buona costruzione, una discreta silenziosità e un costo irrisorio, si attesta come uno dei migliori prodotti presenti sul portale per il rapporto qualità/prezzo.

Il mouse è infatti acquistabile su Amazon per soli 6,99 euro. A questa cifra difficilmente troverete di meglio.