Mouse wireless ricaricabile: DPI regolabili, Bluetooth e 2.4G a 15€

Puoi dire finalmente addio accade e capetti con questo mouse wireless andato in sconto grazie alle offerte di primavera ora in corso su Amazon. Non hai da avere dubbi perché è fenomenale e ti mette a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno per passare ore e ore davanti al display o allo schermo senza più rinunciare a niente.

Per ottenerlo non devi far altro che aprire la pagina e aggiungerlo al carrello per completare l’ordine e pagarla appena €14,44 beneficiando del ribasso del 15% che ti fa concludere il tuo affare personale.

Non devi preoccuparti neanche delle spedizioni visto e considerato che se possiedi un abbonamento Prime, sono gratuiti e veloci in tutta Italia.

Mouse wireless ricaricabile: la praticità a prezzo irrisorio

Dover pagare un mouse wireless tanti soldi È inutile soprattutto quando hai portata di mano un prodottino come questo che ti sto segnalando. Semplice ma funzionale ai massimi livelli, ti permette di godere di tutto ciò di cui sei in cerca con una spesa che non arriva neanche a €15.

Disponibile in colorazione nera, viene reso particolare dalla presenza di una striscia LED che crea fantastici colori e giochi di luce.

In ogni caso, venendo al dunque, ti faccio sapere che puoi utilizzarlo sia con la mano destra che con la mano sinistra perché ha un design altamente ergonomico e non presenta dei tasti aggiuntivi che vengono azionati mediante il pollice di una mano o dell’altra. Tuttavia sulla superficie sono presenti due pulsanti comodissimi che ti permettono di tornare immediatamente sul desktop e di regolare i DPI a seconda delle tue esigenze.

Per collegarlo al tuo dispositivo preferito hai due possibilità in quanto trovi sia un micro ricevitore USB che la tecnologia Bluetooth.

Infine, come ti ho accennato, è completamente ricaricabile e ciò significa che non hai bisogno di batterie aggiuntive ma soltanto di un semplice cavo per alimentarlo di tanto intanto quando si scarica.

Approfitta immediatamente dello sconto ora in corso su Amazon e portati a casa questo mouse wireless ricaricabile con appena €14,44.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.