Mouse wireless ricaricabile: silenziosissimo ed economico (16€)

Per rinnovare la tua dotazione di accessori, non perdere l’occasione di prendere questo mouse wireless ricaricabile in offerta su Amazon a soli 16,14 euro anziché 17,99. Questo mouse è progettato per offrire prestazioni di alto livello senza farti spendere una fortuna.

Mouse wireless in offerta su Amazon: non lo sentirai nemmeno

Apprezzerai sicuramente il suo click silenzioso. Con un meccanismo interno, non dovrai più preoccuparti di disturbare chi ti circonda con rumori fastidiosi mentre lavori o giochi. Puoi rimanere concentrato sulla tua attività senza causare distrazioni agli altri. La trasmissione senza fili di questo mouse è altamente precisa e affidabile. Con 5 livelli DPI (2400, 2000, 1600, 1200, 800), puoi regolare la velocità di movimento secondo le tue preferenze. Questo si traduce in un’esperienza di gioco e lavoro più fluida e precisa. La trasmissione wireless sicura consente una distanza di lavoro fino a 10 metri, senza interferenze con altri dispositivi. Il design ergonomico del mouse si adatta perfettamente alla tua mano, garantendo un comfort duraturo anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Inoltre, il nano ricevitore può essere riposto comodamente nel retro del mouse quando non viene utilizzato, riducendo il rischio di perderlo. Questo mouse wireless ricaricabile offre anche una soluzione intelligente per il risparmio energetico. Si attiverà automaticamente la modalità di sospensione dopo 8 minuti di inattività, riducendo così il consumo energetico. Inoltre, è dotato di un pulsante On/Off che ti permette di spegnere il mouse quando non lo utilizzi per un periodo prolungato. Acquista il mouse su Amazon Se desideri un mouse wireless di qualità, silenzioso e dal prezzo conveniente, non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon. Acquista ora il mouse wireless ricaricabile a soli 16,14 euro e goditi un’esperienza di utilizzo senza interruzioni e confortevole.

