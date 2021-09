Mouse wireless SENZA PILE: super economico e comodo

Il Mouse wireless in promozione su Amazon è spaziale: non ha bisogno di pile e lo utilizzi come e dove vuoi. Lo paghi appena 9,99€ grazie al ribasso del 33% e lo ricevi a casa in pochissimo tempo con le spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Mouse wireless: tuo con meno di 10 euro

Piccolo e semplicissimo, il mouse di iAmotus è perfetto per essere abbinato sia a un portatile che a un computer desktop. Disponibile in colorazione nera, non può non entusiasmarti.

Con la sua struttura altamente ergonomica lo puoi utilizzare sia con la mano destra che con la sinistra per il massimo della comodità. Infatti non presenta tasti aggiunti rispetto ai classici tre che sono il click destro, sinistro e la rotellina di scorrimento. A piacimento, però, puoi scegliere tra 3 diversi livelli DPI per regolare la velocità del cursore secondo le tue esigenze.

Come ti anticipavo non è dotato di batterie esterne: quando si scarica devi semplicemente ricaricarlo come se fosse uno smartphone. Detto questo, però, non ti preoccupare perché puoi fare affidamento su ben 300 ore di funzionamento.

Infine ti farà felice sapere che è super silenzioso quindi lo utilizzi in ambienti come ufficio, biblioteche e università senza dare fastidio a nessuno. E' compatibile con Windows, Mac OS e Linux.

Acquista subito il tuo mouse wireless su Amazon a soli 9,99€. Lo ordini e diventa tua senza alcun costo di spedizione. Se sei membro Prime non devi far altro che premere su “Acquista ora”. Se invece sei cliente standard opta per le consegne presso i punti di ritiro che sono sempre gratuite e ci impiegano pochissimo.