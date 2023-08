Mouse wireless silenzioso a meno di 8 euro su Amazon

Il mouse wireless LeadsaiL, disponibile su Amazon a meno di 8 euro, è la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Oltretutto, con il suo design studiato in proposito, si contraddistingue per clic silenziosissimi permettendoti di lavorare senza disturbare chi ti sta vicino.

Mouse wireless silenzioso in offerta

Questo mouse ti dà la possibilità di regolare la sensibilità con 3 livelli DPI diversi: 800, 1200 e 1600. Che tu stia lavorando su documenti o stia immergendoti nei giochi, potrai sempre ottenere il tracciamento preciso di cui hai bisogno grazie a un pulsante DPI intuitivo. Questo significa che il mouse è versatile e si adatta alle tue esigenze, offrendoti la flessibilità di adattare la sensibilità al volo.

L’installazione non potrebbe essere più semplice. Non hai bisogno di scaricare o installare driver complicati. Basta collegare il ricevitore USB al tuo laptop e il mouse sarà subito operativo. Con la tecnologia wireless a 2,4 GHz, godrai di una connessione potente e affidabile fino a 10 metri di distanza. Questo mouse è progettato per fornire un tracciamento ottico avanzato, garantendo clic reattivi e una risposta veloce.

La durata è una delle preoccupazioni principali quando si tratta di periferiche. Il mouse wireless LeadsaiL è stato sottoposto a test di battitura 5.000.000 volte per assicurarsi che possa sopportare un utilizzo intenso. Inoltre, è dotato di modalità di risparmio energetico automatico: si spegnerà dopo 1 minuto di inattività o entrerà in modalità di sospensione dopo 8 minuti di inattività, contribuendo a prolungare la durata della batteria.

Una caratteristica particolare di questo mouse è il clic silenzioso. Con un design ergonomico e una finitura anti-impronta, il mouse offre un supporto e un comfort eccezionali alla tua mano. Inoltre, il pulsante silenzioso riduce il rumore del 90%, il che lo rende perfetto per situazioni in cui il silenzio è d’oro, come uffici, sale conferenze, biblioteche e altro ancora.

Se stai cercando un mouse wireless che offra prestazioni eccellenti, comfort e tranquillità a un prezzo incredibilmente basso, il mouse LeadsaiL è la risposta. Con soli 7,99 euro su Amazon, puoi portare a casa un compagno affidabile per il tuo laptop che ti offrirà funzionalità avanzate e un’esperienza di utilizzo senza stress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.