Mouse wireless silenzioso e ricaricabile, il prezzo è un REGALO

Acquista subito il tuo nuovo mouse wireless. So che da tempo stavi pensando di acquistarne uno e ora che è in promozione su Amazon questo modello, cosa stai ancora aspettando?

Ergonomico, silenzioso e ricaricabile ha praticamente tutto ciò che stavi cercando. Non perdere un secondo in più e spunta il coupon, in questo modo lo porti a casa con soli 12€ e non ci pensi più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mouse wireless: tutto in un unico prodotto per il massimo del comfort

Poter passare ore e ore davanti al computer senza la limitazione dei cavi è un’esperienza di tutt’altro livello. Proprio per questo motivo i mouse wireless stanno andando così tanto in questo periodo.

Questo modello che ti consiglio ha tutto al suo interno. Prima di vedere cosa, ti svelo che lo colleghi al tuo dispositivi preferito mediante il micro ricevitore USB che trovi in confezione: entra immediatamente in funzione e non hai bisogno di installarlo.

E’ ergonomico e quindi comodissimo da utilizzare e non ha tasti aggiuntivi da azionare con il pollice. Ti segnalo questa feature perché lo rende perfetto sia per mancini che per utenti che utilizzano la mano destra.

A disposizione ti mette 3 livelli DPI tra cui scegliere e un’autonomia veramente longeva. Dopotutto quando si scarica lo attacchi un po’ con un cavo direttamente al PC e torna come nuovo.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati proprio ora su Amazon per spuntare il coupon e portare a casa questo mouse wireless ricaricabile con appena 12€. Come ti dicevo, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.