Mouse wireless silenzioso Trust ad un SUPER PREZZO Amazon (-40%)

Il mouse Trust Yvi+ si contraddistingue per essere un accessorio molto preciso, confortevole e soprattutto parecchio silenzioso. Grazie allo sconto applicato da Amazon puoi acquistarlo oggi a soli 8,99 euro invece di 14,99.

Mouse wireless silenzioso Trust in offerta

Il Trust Yvi+ è un mouse completamente wireless che offre una durata della batteria fino a 12 mesi. Questo significa che puoi lavorare, navigare sul web e goderti il tuo tempo libero senza preoccuparti di dover ricaricare il mouse continuamente. La sua affidabilità è sorprendente.

Grazie al suo design compatto e al ricevitore USB riponibile, il Trust Yvi+ è sempre pronto per accompagnarti ovunque tu vada. Che tu sia a casa, in ufficio o in viaggio, questo mouse è la scelta ideale per chi è sempre in movimento.

Con il Trust Yvi+ hai la tranquillità e la precisione che cerchi. I pulsanti sinistro e destro sono silenziosi, il che significa che non disturberai nessuno quando li userai, specialmente in ambienti silenziosi come uffici condivisi. Inoltre, puoi selezionare la velocità desiderata (800/1600 DPI) per adattarla alle tue esigenze specifiche.

Il Trust Yvi+ offre un comfort ottimale grazie ai lati in gomma che garantiscono una presa ultra-salda. Inoltre, il suo formato ambidestro è perfetto per chi è sia mancino che destrimane, rendendolo una scelta versatile per tutti.

Non perdere questa eccezionale opportunità di risparmiare il 40% su Amazon e porta a casa il Trust Yvi+ oggi stesso. Rendi la tua esperienza informatica più efficiente e sostenibile con questo mouse eccezionale.

