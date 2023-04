Mouse wireless sottile e con batteria ricaricabile: 10€ su Amazon

Se stai cercando un mouse wireless bluetooth economico e versatile, ti consigliamo di approfittare di questa offerta su Amazon: puoi acquistare questo mouse senza filo a soli 10,19 euro. Scoprirai un accessorio sorprendente per la tua produttività.

Il mouse wireless che ti sorprenderà: a cominciare dal prezzo

Questo mouse wireless bluetooth ha una doppia modalità di connessione: puoi collegarlo a un dispositivo tramite bluetooth e a un altro tramite il ricevitore USB a 2.4GHz. In questo modo, puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro con un solo interruttore. Il mouse è compatibile con la maggior parte dei laptop, desktop e dispositivi con funzione bluetooth o porta USB.

Uno dei punti di forza è la batteria ricaricabile incorporata da 500 mAh che supporta un lungo tempo di standby oltre 30 giorni con una sola ricarica di 2-3 ore. Inoltre, il mouse ha una funzione di risparmio energetico automatico che lo fa entrare in modalità di sospensione dopo 10 minuti di inattività. Per riattivarlo, basta cliccare su qualsiasi pulsante.

Il mouse ha tre livelli di DPI regolabili tra 1000, 1200 e 1600 per adattarsi alle diverse esigenze di precisione e velocità. Inoltre, ha design silenzioso per i pulsanti destro e sinistro che ti consente di lavorare o giocare senza disturbare gli altri.

Degno di nota è il suo form factor portatile e leggero che lo rende facile da trasportare in borsa per lavoro o viaggio. In più, tanto per non farsi mancare niente, il mouse ha delle luci a LED fantasiose che cambiano colore casualmente durante l’uso, creando un’atmosfera divertente e colorata.

Insomma, per soli 10 euro ti porti a casa un mouse senza filo veramente completo, che è in grado di soddisfare ogni esigenza. E soprattutto non devi neanche cambiare le pile.

