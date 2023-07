Mouse Wireless Trust 6 pulsanti: a 26€ è un REGALO Amazon

Vola subito su Amazon e acquista il Mouse Wireless Trust Ozaa a soli 26,99 euro, invece di 49,99 euro. Dotato di 6 pulsanti, di cui 2 super silenziosi, rivoluzionerà la tua produttività. Inoltre, è anche dotato di 2 scroll speciali per scorrere le pagine sia in verticale e in orizzontale. Compatibile con tutti i sistemi operativi più diffusi, lo abbini facilmente a dispositivi Windows, MacOS, Android, iPadOS e iOS.

La sua forma ergonomica migliora anche la posizione del tuo polso durante l’utilizzo evitando così stanchezza e indolenzimento durante il lavoro, lo studio o il gioco. Senza fili, è dotato di un connettore wireless che garantisce una connessione veloce fino a 10 metri di distanza. Plug & Play, non necessita di software per l’installazione. La batteria ricaricabile assicura una lunga durata e il pratico indicatore a LED ti avvisa quando si sta scaricando.

Mouse Wireless Trust Ozaa: comodo, efficiente ed economico

Il Mouse Wireless Trust Ozaa è estremamente comodo. Le sue dimensioni e la sua leggerezza assicurano piacevolezza durante l’utilizzo. Inoltre, è efficiente perché grazie ai suoi 6 pulsanti sei in grado di gestire la tua esperienza utente in modo personalizzato e migliorato. Infine, è economico grazie alla super offerta oggi in corso su Amazon. Perciò non perdere tempo, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Acquistalo subito a soli 26,99 euro, invece di 49,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

