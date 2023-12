Movavi: il video editor completo scontato del 55%!

Movavi è un video editor molto accessoriato, con cui puoi modificare o creare agilmente i tuoi contenuti multimediali servendoti delle funzionalità più avanzate, basate anche su intelligenza artificiale! Il periodo festivo è perfetto per farlo tuo a un prezzo scontato del 55%, con cui puoi portarti a casa a soli 77,95€ sia la video suite che un editor per le tue foto.

Movavi: tutte le caratteristiche dell’editor

Movavi Video Suite è un pacchetto completo per tutte le tue esigenze di editing video. Questo software offre strumenti intuitivi per un montaggio video semplice e veloce. Grazie all’intelligenza artificiale, puoi utilizzare efficacemente e con pochi clic funzionalità come la rimozione dello sfondo, il tracciamento del movimento e la rimozione del rumore.

Ecco cosa include la suite attualmente in offerta:

Editor video : ti consente di modificare i tuoi video facilmente grazie a un’interfaccia intuitiva a cui non manca nulla, dalla possibilità di ridimensionarli, ruotarli o tagliarli, a funzionalità più avanzate per aggiungere filtri, transizioni di qualsiasi tipo, aggiustamenti e filtri per migliorare la qualità e molto altro.

: ti consente di modificare i tuoi video facilmente grazie a un’interfaccia intuitiva a cui non manca nulla, dalla possibilità di ridimensionarli, ruotarli o tagliarli, a funzionalità più avanzate per aggiungere filtri, transizioni di qualsiasi tipo, aggiustamenti e filtri per migliorare la qualità e molto altro. Foto editor : per la modifica e il ritocco delle tue foto con cui puoi scontornare oggetti, regolare la luce e bilanciare il colore, automatizzare il miglioramento della qualità con l’IA e tanto altro.

: per la modifica e il ritocco delle tue foto con cui puoi scontornare oggetti, regolare la luce e bilanciare il colore, automatizzare il miglioramento della qualità con l’IA e tanto altro. Convertitore video : per convertire velocemente i tuoi video nel formato che desideri e caricarli facilmente su social, visualizzarli su dispositivi mobili o conservarli su cloud.

: per convertire velocemente i tuoi video nel formato che desideri e caricarli facilmente su social, visualizzarli su dispositivi mobili o conservarli su cloud. Registratore schermo: ti consente di registrare tutto lo schermo o un’area specifica. Questo software offre anche funzionalità come l’acquisizione tramite webcam e il disegno sulle registrazioni in tempo reale.

Non ti resta che recarti nella pagina ufficiale e approfittare dell’offerta prima che scada. Hai 30 giorni di tempo per richiedere un rimborso nel caso la suite non ti soddisfi. Inoltre puoi anche provarlo in versione totalmente gratuita, da scaricare direttamente dalla pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.