Movavi: sconti incredibili su Video Editor e Suite

Movavi, leader nel settore del software di editing video, offre sconti incredibili su due delle sue offerte più popolari: Video Editor e Video Suite. Queste promozioni esclusive sono disponibili solo fino al 3 dicembre 2023.

Movavi Video Editor: creatività senza limiti

Movavi Video Editor è una soluzione pratica per la creazione di video per qualsiasi occasione. Con un’interfaccia user-friendly e potenti strumenti, raggiungere risultati professionali è rapido e intuitivo.

Le caratteristiche includono il ritaglio dei video, l’aggiunta di musica, l’applicazione di filtri tra 180 opzioni e effetti di drag-and-drop. Una novità rilevante è il tracciamento del movimento con intelligenza artificiale (IA).

L’offerta più vantaggiosa è il bundle Video Editor + Pacchetto d’effetti, scontato del 55% a soli 55,95 euro. Per coloro che desiderano un’esperienza più completa, c’è il Video Suite, che comprende Video Editor, Video Converter e Screen Recorder, al prezzo annuale di 67,95 euro.

Per un’esperienza ancora più completa, il piano Video Suite + Photo Editor è in sconto a 77,95 euro (anziché 173,95 euro). Questa offerta include potenti strumenti di editing foto basati su intelligenza artificiale, come miglioramento immagine, restauro fotografico e correzione del colore.

Il piano Movavi Unlimited offre un pacchetto completo, con Video Suite, Photo Editor, Slideshow Maker, Gecata e componenti aggiuntivi dell’Effects Store, a soli 119,95 euro all’anno (anziché 587,15 euro).

Tutte le offerte Movavi sono valide fino al 3 dicembre 2023. Per coloro che desiderano sperimentare il software, è disponibile una prova gratuita di 7 giorni su qualsiasi piano.

Inoltre, la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni assicura la completa soddisfazione dei clienti. Approfitta di queste incredibili offerte per migliorare la tua esperienza di editing video con Movavi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.