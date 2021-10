Movavi rilancia sconti su software ed effetti video, fino al 92% in meno!

Tornano altre offerte pazze su software ed effetti video Movavi, con tagli di prezzo fino al 92% rispetto al listino! Si tratta della chance perfetta per acquistare programmi utili alla registrazione e modifica di video e fotografie. Non mancano, però, anche pacchetti di effetti da applicare ai nostri filmati. Le promozioni di cui stiamo parlando sono veramente variegate, ma la più interessante è senza ombra di dubbio l’iscrizione annuale all’intero portfolio di effetti video a 71,95 Euro anziché 901,95 Euro!

Sconti Movavi: tutti i software ed effetti video in offerta

Gli “Sconti Speciali” del momento riguardano quasi ogni prodotto firmato Movavi. Si parte dai software seguenti:

Screen Recorder + Video Editor Plus : pacchetto che include un programma per la registrazione dello schermo e un software per occuparsi dell’editing del video prodotto, con annessa applicazione di effetti. Il piano annuale per utilizzo personale è scontato da 56,90 Euro a 36,95 Euro;

: pacchetto che include un programma per la registrazione dello schermo e un software per occuparsi dell’editing del video prodotto, con annessa applicazione di effetti. Il piano annuale per utilizzo personale è scontato da 56,90 Euro a 36,95 Euro; Video Converter Premium + Video Editor Plus : bundle che comprende il medesimo software di editing video del pacchetto precedente e un convertitore di contenuti multimediali tra più formati. Il prezzo della licenza a vita è pari a 46,95 Euro anziché 93,90 Euro;

: bundle che comprende il medesimo software di editing video del pacchetto precedente e un convertitore di contenuti multimediali tra più formati. Il prezzo della licenza a vita è pari a 46,95 Euro anziché 93,90 Euro; Video Suite + Picverse : pacchetto con due software rispettivamente dedicati alla cattura, modifica e conversione avanzata di video e di fotografie, con supporto dell’intelligenza artificiale. Il costo è pari a 65,95 Euro, contro i 165,80 Euro di listino;

: pacchetto con due software rispettivamente dedicati alla cattura, modifica e conversione avanzata di video e di fotografie, con supporto dell’intelligenza artificiale. Il costo è pari a 65,95 Euro, contro i 165,80 Euro di listino; Gecata by Movavi + Video Editor Plus: oltre al software per la creazione e modifica di video qui troviamo anche Gecata, programma dedicato agli amanti dei videogiochi per la registrazione di gameplay da pubblicare poi, per esempio, su YouTube. Il prezzo della licenza a vita è pari a 31,95 Euro, mentre normalmente è pari a 63,90 Euro;

Tuttavia, troviamo anche due pacchetti giganti contenenti molti più software ed effetti video. In particolare, Movavi Unlimited include 10 programmi per fotoritocco, registrazione e editing di video, assieme a 1 anno di accesso illimitato agli effetti firmati Movavi. Il prezzo, in questo caso, è pari a 75,95 Euro. Normalmente, però, questo bundle costa ben 513,10 Euro. Si tratta, quindi, di un taglio di prezzo dell’85%!

Altrimenti, chi possiede già alcuni strumenti Movavi e vuole accedere solamente agli effetti, potrà acquistare il piano annuale dell’Effects Store a 71,95 Euro anziché 901,95 Euro. Avete capito bene: è uno sconto del 92%! Ricordiamo che l'ultimo sconto sugli effetti video Movavi portava il prezzo a 81,95 Euro. Di conseguenza, quella di questo periodo è un'offerta veramente imperdibile!