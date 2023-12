Movavi Video Suite 2024+Photo Editor: approfitta del 55% di sconto

Movavi ha anticipato il nuovo anno che verrà con un rinnovamento dei suoi strumenti per l’editing multimediale, presentando Video Suite 2024. E oggi, puoi beneficiare del 55% di sconto su questo potente pacchetto, che include anche il Photo Editor per la modifica delle immagini.

Le caratteristiche di Movavi Video Suite 2024

Compatibile con sistemi operativi Windows e macOS, Movavi Video Suite vanta 120 milioni di download, evidenziando la sua popolarità.

Disponibile in 13 lingue e con una versione di prova gratuita, questo software offre tutto il necessario per il montaggio video, l’applicazione di filtri e transizioni, la rimozione di disturbi e l’ottimizzazione dell’audio. La suite include strumenti per l’upscaling, la rimozione dello sfondo e la masterizzazione dei dischi.

Altre caratteristiche includono i requisiti hardware accessibili anche per PC e Mac meno recenti, un vantaggio davvero notevole. L’offerta speciale presenta la versione completa a soli 67,95 euro anziché 121,85 euro, con una sottoscrizione annuale.

Se desideri un pacchetto completo, puoi optare per l’offerta che include Movavi Video Suite 2024 e Photo Editor al prezzo eccezionale di 77,95 euro invece di 173,95 euro, grazie allo sconto del 55% disponibile solo oggi.

Questo pacchetto combinato offre un potente strumento di editing video insieme a un efficace editor di foto, fornendo tutte le risorse necessarie per liberare la tua creatività.

Movavi non si limita alla Video Suite: la software house offre anche altre soluzioni per l’editing multimediale, tra cui Screen Recorder e Video Converter, ideali rispettivamente per la registrazione dello schermo e la conversione di filmati.

La sicurezza dell’acquisto è garantita con il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto. Il pagamento può essere effettuato comodamente tramite PayPal o carte di credito.

Per ulteriori dettagli e informazioni, consulta la pagina dedicata sul sito di Movavi cliccando sul link qui sotto. Approfitta subito di questa offerta per potenziare le tue capacità di editing multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.