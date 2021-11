Movavi: Video Suite completa a metà prezzo, soltanto 51,95 Euro

Dopo il fiume di offerte su programmi Movavi visto lo scorso settembre, disponibili sia per PC Windows che per MacOS, la medesima società produttrice di software e strumenti per la modifica di foto e video torna a proporre grandi offerte anche se non sull’intero catalogo. L’offerta bomba del giorno è sull’intera Video Suite con licenza a vita, scontata da 125,85 Euro a 51,95 Euro!

Video Suite Movavi a metà prezzo: cosa include?

La Video Suite di Movavi include i seguenti software:

Video Converter Premium : programma che consente di convertire rapidamente file multimediali tra vari formati in maniera estremamente rapida. Il prezzo base è pari a 31,95 Euro;

: programma che consente di convertire rapidamente file multimediali tra vari formati in maniera estremamente rapida. Il prezzo base è pari a 31,95 Euro; Video Editor Plus : questo software è dedicato alla modifica semplice e intuitiva di video. Al suo interno ci sono tante funzionalità professionali come Chroma Key (comunemente detto anche Green Screen), effetti speciali e animazioni avanzate. Il prezzo di questo singolo programma è di 31,95 Euro;

: questo software è dedicato alla modifica semplice e intuitiva di video. Al suo interno ci sono tante funzionalità professionali come Chroma Key (comunemente detto anche Green Screen), effetti speciali e animazioni avanzate. Il prezzo di questo singolo programma è di 31,95 Euro; Screen Recorder: programma che permette di effettuare lo screenshot del proprio PC, catturando singole immagini di proprio interesse. La sua disponibilità è garantita sia per MacOS che per Windows. Il costo è solitamente pari a 26,95 Euro.

Nel pacchetto sono quindi inclusi anche strumenti aggiuntivi come Split Movie, Media Player e DVD & Blu-Ray Burner completamente a costo zero. Insomma, ormai avete capito: è un’offerta davvero imperdibile per chi sta cercando programmi dedicati alla modifica e registrazione di foto e video. Gli aspiranti content creator, dunque, dovranno prestare parecchia attenzione alla Video Suite Movavi.

Il prezzo, ricordiamo ancora una volta, è pari a 51,95 Euro IVA inclusa per la licenza a vita. All’inserimento sul carrello viene aggiunto un servizio di assicurazione sul download (comunque rimuovibile), che consentirà con sicurezza totale il download dei file di installazione di Video Suite Movavi entro due anni dall’acquisto. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito, PayPal o anche bonifico bancario. In caso di problemi tecnici del software, il rimborso è garantito.