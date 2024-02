Mozilla Firefox 123: novità desktop, Android e iOS

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 123 per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Come già accaduto più volte in passato, il numero maggiore di novità e miglioramenti sono presenti nella versione desktop. A partire dal prossimo 7 marzo, Mozilla potrà usare il suo motore di rendering (Gecko) su iOS, grazie al Digital Markets Act.

Novità su desktop, Android e iOS

La prima novità di Firefox 123 su desktop è l’integrazione della funzione di ricerca in Firefox View. Quest’ultima, disponibile dalla versione 106 del browser e accessibile tramite la relativa icona nella barra degli strumenti, permette di mostrare in una singola pagina le schede aperte, le schede chiuse di recente e le schede sincronizzate con altri dispositivi. Firefox 123 consente ora di cercare i contenuti in tutte le schede.

Molto utile il nuovo Web Compatibility Reporting Tool che permette di segnalare a Mozilla eventuali problemi con i siti web (ad esempio, mancata visualizzazione delle pagine o eccessiva lentezza). Gli utenti possono quindi contribuire allo sviluppo del browser, fornendo informazioni dettagliate.

Firefox 123 per Android include una sola novità. Per evitare il tracciamento tramite fingerprinting o problemi di compatibilità con alcuni siti, la CPU viene indicata come “armv81” nella stringa user agent e nelle API navigator.platform e navigator.oscpu .

Infine, Firefox 123 per iOS migliora le prestazioni della home page, la personalizzazione e la leggibilità della barra di stato. Su desktop e Android sono state risolte 12 vulnerabilità, cinque delle quali di gravità alta.