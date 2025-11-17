Opera lancia Sonic, tema dinamico che reagisce alla musica

Opera ha collaborato con Spotify per introdurre Sonic, un nuovo tema dinamico per Opera One R2 che si muove a ritmo con quello che si sta ascoltando. È il primo tema per il browser Opera che reagisce visivamente alla musica riprodotta tramite Opera Music Player. Opera lo descrive come un’esperienza audiovisiva che trasforma il browser in uno spettacolo di luci sincronizzato.

Opera lancia tema dinamico che si muove con la musica di Spotify

L’animazione si trasforma in particelle più piccole che reagiscono alla musica e ricordano l’effetto delle onde sonore su un sottile strato di sabbia. Gli utenti possono anche personalizzare l’aspetto dell’animazione con colori diversi, più vivaci per la musica dance, monocromatici per il post-rock, o qualsiasi altra combinazione. Il tema usa gli standard WebGPU e gli shader per far ballare lo sfondo del browser.

Se gli utenti avviano una chiamata o guardano un video, l’animazione va in pausa con la musica, in modo da garantire che non vengano utilizzate risorse di sistema aggiuntive in background. Per vedere questo tema, è necessario utilizzare la modalità scura in Opera One, perché evidentemente le animazioni psichedeliche funzionano meglio al buio.

Per attivare il tema in Opera One R2, è necessario collegare Spotify al Music Player nella barra laterale e avviare la riproduzione di alcuni brani musicali.

Spotify Premium gratis

Oltre al nuovo tema, agli utenti Opera in alcuni paesi selezionati viene offerto Spotify Premium gratuitamente tramite il lettore musicale nella barra laterale di Opera One R2. L’offerta varia a seconda del paese, e naturalmente non tutti sono uguali:

3 mesi gratuiti : Argentina, Brasile, Italia , Polonia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti (per i nuovi abbonati). Se si vive in uno di questi posti, è il momento giusto per provare Spotify Premium.

: Argentina, Brasile, , Polonia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti (per i nuovi abbonati). Se si vive in uno di questi posti, è il momento giusto per provare Spotify Premium. 2 mesi gratuiti: India (per tutti gli utenti) e Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti (per gli utenti che hanno pagato in precedenza, ma hanno annullato l’abbonamento più di 30 giorni fa). Per la serie “torna da noi, ti perdoniamo”.

3 mesi gratuiti, dopo 1 mese a pagamento: Indonesia, Myanmar, Filippine, Thailandia e Vietnam. Non proprio gratis, ma comunque un buon affare.

3 mesi per 99 TRY: Turchia. Un’offerta speciale per chi vive dove la lira turca ha visto giorni migliori.

Chi vuole provare questo tema che balla con la musica oppure avere Spotify Premium gratis, può scaricare Opera dalla pagina di download ufficiale. Poi basta mettere su della musica, attivare il tema Sonic e guardare il browser trasformarsi in una discoteca.