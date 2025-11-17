Vivaldi 7.7 include novità per privacy e prestazioni

La software house norvegese ha annunciato la disponibilità di Vivaldi 7.7. Questa versione del browser include diverse novità e miglioramenti suggeriti dagli utenti, tra cui maggiori opzioni di personalizzazione, una pagina Start aggiornata, una nuova dashboard per la privacy e più controlli relativi alle prestazioni. Sono stati inoltre corretti numerosi bug.

Novità e miglioramenti di Vivaldi 7.7

La novità più utile di Vivaldi 7.7 per Windows, macOS e Linux è senza dubbio la sincronizzazione della schede tra diversi computer. Dopo aver cliccato sul pulsante Schede o aperto il pannello laterale delle finestre, l’utente vedrà l’esatta struttura dei contenuti presenti su altri computer. Quindi non solo l’elenco di schede, ma anche Tab Stack e Workspace. La software house avverte però che il caricamento dell’intera struttura potrebbe consumare troppe risorse (RAM in particolare), se il numero di schede è elevato.

Vivaldi 7.7 ha una nuova pagina Start con Widget e Speed Dials. È possibile accedere rapidamente ai siti preferiti e alle informazioni in tempo reale (meteo, feed RSS e altre). La pagina è completamente personalizzabile e i widget sono ridimensionabili.

La nuova versione del browser include anche una Privacy Dashboard aggiornata che mostra in modo chiaro annunci e tracker bloccati, il tempo risparmiato grazie al mancato caricamento dei contenuti indesiderati e il numero di annunci/tracker bloccati per ogni sito web, consentendo di gestire le eccezioni.

Molto utile la gestione migliorata delle prestazioni. Una nuova sezione dedicata nelle impostazioni permette di scegliere come ridurre il consumo di RAM da parte delle schede. È possibile ad esempio liberare memoria per le schede inattive o mantenere in memoria quelle fissate.

In Vivaldi 7.7 è stata inoltre aggiornata l’interfaccia di Mail per una migliore usabilità e leggibilità. Nella pagina delle informazioni sul browser sono stati aggiunti più dettagli su versione, user agent e percorso del profilo.