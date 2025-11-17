Più utenti per Opera su iOS grazie al DMA in Europa

La software house norvegese ha nuovamente evidenziato i vantaggi del Digital Markets Act (DMA) in Europa. Il numero di utenti giornalieri che usano Opera su iOS è aumentato fino a cinque volte rispetto al 2023, grazie all’obbligo di mostrare una schermata di scelta per il browser. Apple continua invece a criticare la legge.

Benefici evidenti per i browser alternativi

Opera aveva già dimostrato l’importanza del Digital Markets Act per incentivare la competizione tra i browser in Europa. A partire da iOS 17.4, quando l’utente apre Safari per la prima volta viene mostrata una schermata di scelta con 11 browser alternativi, tra cui Opera.

La software house norvegese ha rilevato un aumento del numero di utenti attivi giornalieri pari al 57% tra ottobre 2023 e ottobre 2024 (il DMA è in vigore da marzo 2024), mentre l’incremento tra ottobre 2024 e ottobre 2025 è stato dell’88%. Negli ultimi due anni, il numero di utenti attivi giornalieri è triplicato. In Francia è aumentato di cinque volte.

Opera sottolinea che sempre più utenti europei scelgono il suo browser come predefinito su iOS. Si tratta di un risultato molto importante, considerato che era praticamente impossibile competere con Safari prima dell’introduzione del DMA.

Quindici anni fa, Opera ha lanciato la prima alternativa ad Apple Safari per iPhone. Dopo oltre un decennio di crescita a piccole cifre, due anni fa abbiamo colto l’opportunità di rinnovare il browser, offrendo agli utenti iOS diverse delle nostre esclusive funzionalità, come la VPN gratuita. Da allora, la combinazione di un’attenzione costante alle innovazioni esclusive del browser, di un mercato più equo in Europa e di un marketing mirato ha dato vita al prodotto con la crescita più elevata che abbiamo visto nel nostro portfolio da anni.

Il crescente successo di Opera in Europa è dovuto anche alle numerose novità introdotte negli ultimi due anni. Oltre alla VPN gratuita è arrivato anche Aria, l’assistente digitale che sfrutta i modelli di OpenAI. Il restyling completo del browser è avvenuto con Opera One ad agosto 2024.