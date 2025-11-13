 Apple dimostra che il Digital Markets Act non funziona
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple dimostra che il Digital Markets Act non funziona

Uno studio commissionato da Apple dimostra che gli sviluppatori europei non riducono i prezzi delle app, nonostante la diminuzione delle commissioni.
Apple dimostra che il Digital Markets Act non funziona
Business
Uno studio commissionato da Apple dimostra che gli sviluppatori europei non riducono i prezzi delle app, nonostante la diminuzione delle commissioni.
Google AI Studio

Prosegue la crociata di Apple contro il Digital Markets Act. Dopo aver chiesto la sua abrogazione e contestato gli obblighi della legge in tribunale, l’azienda di Cupertino ha ora pubblicato uno studio (PDF) per dimostrare che il rispetto del DMA non comporta benefici per gli utenti.

Gli sviluppatori non riducono i prezzi delle app

Il Digital Markets Act (DMA) ha imposto diverse modifiche allo store di Apple. Gli sviluppatori possono informare gli utenti che esistono metodi di pagamento esterni e le app possono essere scaricate anche da store di terze parti. La Commissione europea ha inflitto una sanzione di 500 milioni di euro per il mancato rispetto del primo obbligo. L’azienda di Cupertino ha presentato ricorso, ma nel frattempo ha apportato ulteriori cambiamenti allo store.

Uno degli obiettivi del DMA è ridurre i prezzi degli acquisti in-app e degli abbonamenti, in quanto gli sviluppatori pagano commissioni più basse. In base allo studio commissionato da Apple ad Analysis Group, quasi tutti gli sviluppatori hanno mantenuto i prezzi originali, nonostante la riduzione delle commissioni totali (dal 30% al 20%) in vigore da marzo 2024.

Sono state considerate circa 21.000 app a pagamento o con acquisti in-app e circa 41 milioni di transazioni nei tre mesi precedenti e successivi all’introduzione delle nuove commissioni. Nel 91% dei casi, il prezzo è rimasto lo stesso o è aumentato, nonostante una diminuzione complessiva delle commissioni di circa 20,1 milioni di euro (l’86% a favore di sviluppatori non europei). Il prezzo delle altre app (9%) è diminuito solo del 2,5% in media.

Anche considerando la Core Technology Fee, i risultati non cambiano, in quanto questa commissione viene pagata solo per un numero ridotto di app (circa il 20%). In definitiva, Apple sottolinea che il DMA non ha avuto nessun beneficio per gli utenti. Invece ha portato solo meno sicurezza e privacy. Un portavoce ha dichiarato:

Il DMA non è riuscito a mantenere le promesse, offrendo meno sicurezza, meno privacy e un’esperienza peggiore per i consumatori in tutta Europa. Questo studio fornisce ulteriori prove del fatto che il DMA non sta apportando benefici ai consumatori in termini di prezzi più bassi. Allo stesso tempo, sappiamo che la regolamentazione sta creando nuove barriere per innovatori e startup, esponendo i consumatori a nuovi rischi.

A fine giugno, Apple ha introdotto altre modifiche con commissioni variabili in base ai livelli di servizio dello store. La Commissione europea deve ancora stabilire se soddisfano gli obblighi del DMA.

Fonte: MacRumors

Pubblicato il 13 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Siti porno e verifica dell'età: è rimasto tutto come prima?

Siti porno e verifica dell'età: è rimasto tutto come prima?
Bonus elettrodomestici, data e ora sono ufficiali: quando si parte?

Bonus elettrodomestici, data e ora sono ufficiali: quando si parte?
Arriva GPT-5.1, ChatGPT diventa più caloroso e personalizzabile

Arriva GPT-5.1, ChatGPT diventa più caloroso e personalizzabile
Come iniziare a fare journaling con ChatGPT

Come iniziare a fare journaling con ChatGPT
Siti porno e verifica dell'età: è rimasto tutto come prima?

Siti porno e verifica dell'età: è rimasto tutto come prima?
Bonus elettrodomestici, data e ora sono ufficiali: quando si parte?

Bonus elettrodomestici, data e ora sono ufficiali: quando si parte?
Arriva GPT-5.1, ChatGPT diventa più caloroso e personalizzabile

Arriva GPT-5.1, ChatGPT diventa più caloroso e personalizzabile
Come iniziare a fare journaling con ChatGPT

Come iniziare a fare journaling con ChatGPT
Luca Colantuoni
Pubblicato il
13 nov 2025
Link copiato negli appunti