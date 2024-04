Mozilla Firefox 125: novità per streaming e PDF

Mozilla ha rilasciato ieri sera una nuova versione del suo browser. Per qualche motivo (probabilmente a causa di un bug dell’ultimo minuto), la fondazione ha distribuito direttamente Firefox 125.0.1, saltando la versione 125. Come sempre, le principali novità sono disponibili su desktop (Windows, macOS e Linux), tra cui quelle relative a streaming video e la visualizzazione dei PDF.

Novità di Firefox 125.0.1

Con Firefox 125.0.1 è stato aggiunto il supporto del codec AV1 per Encrypted Media Extensions (EME). Ciò migliora la qualità video durante lo streaming. Le specifiche EME consentono al browser di accedere al Content Decryption Module (CDM) che implementa il DRM (Digital Rights Management) e quindi la riproduzione di contenuti cifrati.

Finora Firefox supportava la decodifica hardware dei video H264 attraverso il CDM Widevine di Google. Gli utenti possono ora installare l’estensione per AV1. Nella sezione Media della pagina about:support deve essere cliccato sul link Installa estensione nella riga AV1 della tabella. Verrà quindi aperto il Microsoft Store, dal quale scaricare AV1 Video Extension. Tra i servizi di streaming che usano il codec AV1 ci sono Netflix, Amazon Prime Video e YouTube.

La seconda novità di rilievo riguarda il visualizzatore PDF. Ora è possibile usare il tool per evidenziare il testo, scegliendo il colore (giallo, verde, blu, rosa e rosso) e lo spessore. Il rollout della funzionalità è graduale (ancora non disponibile in Italia).

In Firefox View sono ora mostrate le schede “pinnate” e gli indicatori delle schede (ad esempio l’icona dell’altoparlante che indica la riproduzione audio). La funzionalità URL Paste Suggestion permette invece di incollare velocemente un URL nella barra degli indirizzi dagli appunti.