Mozilla Firefox 134: supporto HEVC e altre novità

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 134 per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. La novità più importante interessa gli utenti del sistema operativo Microsoft. Il browser supporta ora la riproduzione dei video HEVC sfruttando l’hardware. Solo in Canada e Stati Uniti è invece disponibile un aggiornamento estetico.

Novità di Firefox 134

Il supporto per la riproduzione dei contenuti HEVC (High Efficency Video Codec) o H.265 è una delle funzionalità più attese dagli utenti. Chrome supporta la decodifica hardware da oltre due anni. In seguito alle segnalazioni di alcuni utenti circa otto anni fa, Mozilla aveva dichiarato che non avrebbe mai supportato il codec H.265 perché è necessario pagare una licenza, a differenza di AV1 e VP9.

Mozilla ha ora cambiato idea. Gli utenti che usano Firefox su Windows possono sfruttare l’hardware per la decodifica dei contenuti e quindi riprodurre i video HEVC nel browser. Non verrà quindi più mostrato il messaggio di errore “Non è stato alcun video con formato o MIME type supportati“.

La seconda novità di rilievo introdotta con la versione per Windows è disponibile solo in Canada e Stati Uniti. Mozilla ha modificato il layout della pagina Nuova scheda. Il logo è stato spostato in alto a sinistra, mentre il widget del meteo è in alto a destra. Al centro ci sono il campo per le ricerche, le Scorciatoie (siti salvati o visitati) e le Storie consigliate (su schermi più grandi è possibile mostrare quattro colonne).

Mozilla ha inoltre apportato modifiche al pop-up blocker per rendere il blocco meno aggressivo e aggiunto Ecosia in altri paesi (anche in Italia). Firefox 134 per Linux supporta invece la gesture hold (lo scrolling può essere fermato con due dita sullo schermo). Sono state anche risolte 11 vulnerabilità. Per Android e iOS ci sono solo bug fix.