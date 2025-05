Mozilla Firefox: barra degli indirizzi più smart

Mozilla ha rilasciato Firefox 137 per desktop (Windows, macOS e Linux) il 1 aprile. Una delle novità principali riguarda la barra degli indirizzi. Un post pubblicato sul blog ufficiale descrive in dettaglio le varie funzionalità.

Barra degli indirizzi più semplice e smart

La prima funzionalità si chiama Unified Search Button. Il pulsante visibile alla sinistra della barra degli indirizzi permette di accedere all’elenco dei motori di ricerca e delle modalità di ricerca (segnalibri, cronologia, schede aperte, scorciatoie). È presente anche il link alla relativa pagina delle impostazioni.

Gli utenti noteranno inoltre che la query di ricerca rimane visibile nella barra degli indirizzi (persistenza) e non viene sostituita dall’URL del motore di ricerca. Ciò permette di usare la stessa query o di modificarla facilmente. Molto utile anche la funzionalità Intuitive Search Keywords. Consente di accedere alle modalità di ricerca con keyword descrittive, ad esempio @bookmarks , @tabs o @history .

La barra degli indirizzi supporta inoltre le azioni. È possibile eseguire rapidamente varie attività, come visualizzare gli add-on, cancellare la cronologia e riavviare Firefox. All’interno dei suggerimenti di ricerca sono inoltre mostrati i pulsanti “Cerca con…” e “Passa alla scheda”.