Mozilla Firefox: un anno di supporto extra per Windows 7 e 8

Per la gioia di tutti gli estimatori di Mozilla Firefox che ancora si servono di Windows 7 e Windows 8.1, la foundation ha fatto sapere che il supporto non terminerà nell’immediato, come invece era stato in precedenza comunicato. Lo si apprende da nuovo post nel bug tracker del browser.

Mozilla Firefox: il supporto per Windows 7 e Windows 8.1 non terminerà a breve

In origine Mozilla Firefox avrebbe dovuto interrompere il supporto per i due sistemi operativi di casa Microsoft in questione ad agosto 2023, ma i nuovi piani offrono agli utenti molto più tempo. La versione del browser prevista a luglio, ovvero Firefox 115 ESR, supporterà Windows 7 e Windows 8.1 almeno fino al terzo trimestre 2024, con aggiornamenti e fix di sicurezza. Una data esatta di fine supporto per i due OS non è stata ancora determinata.

Lo scorso mese, durante una sessione AMA sul subreddit di Firefox, il team di leadership dell’azienda ha rivelato ulteriori piani per il futuro del browser. L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave come Bethel Kidane, Senior Product Marketing Manager, Andrew Overholt, VP of Engineering, Platform, Vicky Chin, VP of Engineering, Desktop, Mobile, and Pocket, e molti altri.

In particolare, Byron Jourdan, Senior Director of Product Management di Mozilla, ha annunciato l’intenzione di estendere il supporto per Firefox su Windows 7 oltre la data prevista e alla domanda se questo proposito valesse anche per Windows 8 e 8.1 la cosa è stata confermata, comunicato che la durata del supporto esteso per questi sistemi è ancora in fase di definizione.