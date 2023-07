Mozilla Thunderbird: rivoluzione completa con update Supernova

La rivoluzione di Mozilla Thunderbird annunciata a febbraio è finalmente arrivata. Grazie all’aggiornamento alla versione 115, rinominata anche “Supernova” il software per la gestione degli indirizzi di posta elettronica diventa più moderno sia visivamente che tecnicamente, pur mantenendo la familiarità e la flessibilità che gli utenti più fedeli si aspettano dal servizio. Per quest’ultimo si tratta di una nuova era, su Linux, macOS e Windows, inaugurata con una “bella e solida base per il futuro”.

Mozilla Thunderbird si aggiorna: cosa cambia?

Anzitutto cambia il logo di Thudnerbird, che abbraccia lo stile di Mozilla Firefox e adotta, al posto della volpe, l’uccello blu che avvolge la lettera da sinistra verso destra. Con questa soluzione, Thunderbird che onora la storia del brand Mozilla e rappresenta sia la rivitalizzazione del nostro marchio, sia un futuro promettente e sostenibile.

Ma la vera novità riguarda la nuova Card View, visione con layout verticale della lista di messaggi che abbraccia la modernità delle webmail, emulando un’interfaccia mobile ma su PC. Non si tratta comunque di un passaggio obbligatorio: la versione classica “Table” resterà disponibile per gli utenti storici.

Supernova presenta un’unica barra degli strumenti dinamica, che presenta le opzioni contestuali e utilizzate di frequente in base alla scheda o allo spazio attualmente attivo, per assumere il pieno controllo personalizzando la barra degli strumenti e il layout della finestra al fine di adattarli perfettamente al flusso di lavoro.

Ancora, il nuovo menu dell’applicazione è ora accessibile da tastiera ed è stato riprogettato per una navigazione più rapida e semplice, con meno sottomenu, più opzioni globali persistenti e un’iconografia coerente. Supernova introduce poi un layout con evidenti migliorie alla griglia giorno/settimana/mese, una piacevole tavolozza di colori e molte altre modifiche minori.

Alex Castellani, Direttore dell’ingegneria di prodotto di Thunderbird, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno abbiamo rielaborato alcune delle parti più vecchie della nostra base di codice con l’obiettivo di modernizzarle per semplificare la manutenzione e l’estensibilità. Abbiamo fatto del nostro meglio per trovare un comodo equilibrio tra nuove funzionalità e modifiche all’interfaccia per attrarre nuovi utenti, pur mantenendo il layout e l’interfaccia attuali che milioni di nostri utenti conoscono e amano. Questo è il primo passo verso un Thunderbird più flessibile, affidabile e personalizzabile in grado di soddisfare esigenze, preferenze e flussi di lavoro diversi”.