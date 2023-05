Mr. Selfridge, come guardare la stagione 3 in streaming

Se sei un appassionato di serie tv storiche e di ambientazione britannica, sarai certamenete al corrente dell’uscita della terza stagione di Mr. Selfridge – Il Negozio dei Sogni, la serie che racconta la vita e le vicende del fondatore del famoso magazzino londinese Selfridges.

Mr. Selfridge – Il Negozio dei Sogni: la stagione 3 in streaming

Mr. Selfridge – Il Negozio dei Sogni è una serie creata da Andrew Davies e basata sulla biografia di Harry Gordon Selfridge scritta da Lindy Woodhead. La serie segue le avventure di Harry (interpretato da Jeremy Piven), un imprenditore americano che decide di aprire un grande magazzino a Londra all’inizio del XX secolo, rivoluzionando il mondo della moda e del commercio. La serie mescola fatti storici e personaggi reali con elementi di finzione e narra le sfide professionali e personali di Harry e dei suoi collaboratori, tra scandali, amori, rivalità e innovazioni.

La terza stagione della serie si ambienta nel 1919, dopo la fine della Prima guerra mondiale. Harry deve affrontare le conseguenze del conflitto sul suo negozio e sulla sua famiglia, mentre cerca di mantenere il suo successo e la sua reputazione. Tra le novità del cast, ci sono Zoe Wanamaker nel ruolo di una misteriosa imprenditrice e Sacha Dhawan nel ruolo di un giornalista investigativo.

