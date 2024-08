Il mea culpa di MrBeast: Internet non dimentica

Con oltre 307 milioni di iscritti, il canale YouTube di MrBeast è quello più popolare al mondo. Poiché da grandi numeri derivano grandi responsabilità, gli errori commessi in passato da James Stephen Donaldson (a cui l’etichetta di influencer oggi va decisamente stretta) rischiano di costare molto in termini di reputazione, tanto da spingere un portavoce a fare pubblicamente ammenda per conto suo.

MrBeast è diventato grande

Questa la dichiarazione, in forma tradotta, affidata alle pagine di Associated Press, in cui si fa riferimento a un linguaggio inappropriato utilizzato agli inizi della sua carriera online. Per contestualizzare, il protagonista, classe 1998, oggi ha 26 anni.

Quando Jimmy era un adolescente, ha agito come molti altri ragazzi e utilizzato un linguaggio inappropriato, nel tentativo di risultare divertente. Nel corso degli anni si è ripetutamente scusato e ha compreso come la crescente influenza sia accompagnata da una crescente responsabilità nell’essere più consapevoli e più sensibili rispetto al potere del linguaggio. Dopo aver fatto qualche brutta battuta e altri errori quando era più giovane, da adulto si è concentrato sull’interazione con la comunità di MrBeast, per collaborare e avere un impatto positivo in tutto il mondo.

L’impero di MrBeast, valutato 700 milioni di dollari, si struttura oggi anche con sponsorizzazioni e nella commercializzazione di prodotti, inclusi gli snack della linea Feastables.

Rosanna Pansino e le accuse allo youtuber

A quali contenuti fa riferimento il portavoce? Uno di questi è certamente quello condiviso nel 2017 dall’influencer Rosanna Pansino con un post su X, in cui Donaldson si dice disposto a pagare un massimo di 300 dollari per comprare una persona di colore.

Nello stesso anno, sempre come riportato da Associated Press, ha dichiarato in un podcast (ora eliminato) che avrebbe fatto sesso con Bhad Bhabie, rapper allora quattordicenne.

Il quadro si completa con quanto accaduto di recente all’ex collaboratrice Ava Kris Tyson, che solo pochi giorni fa ha interrotto ogni rapporto con MrBeast, dopo aver ricevuto accuse di comportamenti inappropriati nei confronti di minori.

Cosa sono i Beast Games?

Come se non bastasse, lo show Beast Games in arrivo su Prime Video ha attirato critiche per le condizioni imposte sia ai partecipanti al contest sia ai membri del cast: mancanza di cibo e di acqua, problematiche relative alla sicurezza e slealtà nei giochi.

La sfida ha coinvolto un totale pari a 1.000 partecipanti, mettendo in palio un montepremi da 5 milioni di dollari. Per saperne di più rimandiamo al comunicato ufficiale di Amazon Studios.