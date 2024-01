MrBeast porta un video su X, Elon Musk approva

Con oltre 231 milioni di iscritti, il canale YouTube di MrBeast è il secondo più importante della piattaforma in termini numerici (dietro solo a T-Series con 257 milioni). La naturale conseguenza è che, quando il suo ideatore decide di pubblicare la versione integrale di un proprio contenuto altrove, faccia notizia. Oggi è accaduto su X.

Il video di MrBeast in streaming su X

Il profilo ufficiale ha appena condiviso il video “$1 vs $100,000,000 Car!” (lanciato su YouTube circa tre mesi fa) sul social network, accompagnandolo con un post inerente alle entrate pubblicitarie che sapranno garantire le sue riproduzioni: Sono curioso di sapere quante entrate pubblicitarie genererebbe un video su X, quindi lo sto ricaricando per testarlo. Condividerò le entrate dell’advertising la prossima settimana . Non si è fatto attendere il commento di Elon Musk.

First MrBeast video posted directly on 𝕏! https://t.co/ybWNeiVlAb — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2024

Il perché della decisione è da ricercare in uno scambio avvenuto tra i due a fine dicembre. In breve, un utente ha chiesto a MrBeast di caricare la versione integrale dei suoi video su X, trovando subito l’approvazione del CEO della piattaforma, salvo poi ricevere in risposta un secco no da parte del diretto interessato.

Realizzare i miei video costa milioni di dollari e, anche se facessero miliardi di visualizzazioni su X, non ne finanzierebbero una frazione. Comunque, sono disposto a testare le cose una volta che la monetizzazione sarà avviata davvero!

Detto, fatto. I 16 minuti e mezzo del contenuto sono ora in streaming sul social network.

Classe 1998, all’anagrafe James Stephen “Jimmy” Donaldson e originario del Kansas, è tra i volti oggi più rappresentativi di YouTube, insieme ai membri del team che compaiono nelle sue clip: Kris Tyson, Karl Jacobs, Nolan Hansen e Chandler Hallow. Il suo filmato con il maggior numero di visualizzazioni, oltre un miliardo, è “Voleresti fino a Parigi per una Baguette?”. “$1 vs $100,000,000 Car!” ne ha invece raccolti circa 211 milioni.