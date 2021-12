MSI Cubi 5 10M: il Mini PC ad alte prestazioni con Core i7

Se stai cercando un Mini PC in grado di sostituire in tutto una configurazione desktop, anche dal punto di vista delle performance, allora l’MSI Cubi 5 10M è quello che ti serve. Si tratta di un computer estremamente compatto, ma alimentato da un processore Core i7 dalle prestazioni davvero elevate, che puoi acquistare su Amazon a soli 550 euro.

Mini PC MSI Cubi 5 10M: caratteristiche tecniche

La gamma Cubi di MSI è senza dubbio una delle più apprezzate insieme ai NUC di Intel, e le ragioni sono analoghe. Grandi prestazioni, silenziosità e soprattutto affidabilità per l’impiego professionale. In questo caso ad alimentare il PC ci pensa un processore Intel Core i7-10210U quad-core con 8 thread e una frequenza massima di 4,2GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB, il tutto ovviamente espandibile. La RAM può raggiungere i 32GB grazie ad una configurazione dual channel, ed è possibile sia sostituire l’SSD preinstallato che aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. È evidente che si tratti di una configurazione rivolta soprattutto ai professionisti che necessitano di performance elevate. Tuttavia, può rivelarsi un pratico sostituto dei tradizionali mid-tower da tenere in casa eliminando completamente l’ingombro sopra o sotto la scrivania.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono ben cinque, quattro posteriori e due frontali, di cui tre con specifica USB 3.0 ad alta velocità. A queste si aggiunge una sesta porta USB, frontale, ma in questo caso Type-C per la connessione dei dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra DisplayPort, consentendo di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN per chi necessita di avere sempre la massima velocità e stabilità della rete attraverso la connessione via cavo. Chiudono la dotazione i due jack separati per microfono e cuffie/altoparlanti insieme alle connessioni wireless che comprendono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth.

Grazie ad uno sconto di circa 30 euro sul prezzo di listino, l’MSI Cubi 5 10M è acquistabile su Amazon a soli 551,98 euro.