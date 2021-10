MSI Cubi 5 10M: il top dei Mini PC scontato di quasi 90 euro

Oggi su Amazon è possibile trovare in offerta uno dei Mini PC per eccellenza. Stiamo parlando dell’MSI Cubi 5 10M, una delle migliori soluzioni insieme agli Intel NUC, equipaggiato con processore Intel Core di decima generazione.

Mini PC MSI Cubi 5 10M: caratteristiche tecniche

Il design è quello tradizionale a cui ormai MSI ha abituato i propri clienti, minimale in una veste completamente nera. Ad alimentare il computer ci pensa un processore Intel Core i5-10210U quad-core con 8 thread ed una frequenza massima di ben 4,2GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB, il tutto completamente espandibile. Basta rimuovere il pannello inferiore per avere il pieno accesso all’hardware. La memoria di sistema può essere portata fino a 64GB su una configurazione dual channel. Lo spazio di archiviazione invece può essere esteso sia sostituendo l’SSD preinstallato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione estremamente performante, indirizzata per lo più ai professionisti che necessitano di gestire grandi flussi di lavoro. Tuttavia, rappresenta un’ottima alternativa anche a casa per chi desidera ridurre notevolmente l’ingombro rispetto ai tradizionali desktop.

Dal punto di vista della connettività troviamo naturalmente una dotazione da top di gamma. Le porte USB Type-A sono 5, di cui tre con specifica USB 3.2 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una sesta porta USB Type-C, anche in questo caso USB 3.2, ideale per la connessione dei dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra DisplayPort, e consentono di collegare 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Chiudono le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.0. In conclusione, un computer dalle specifiche decisamente elevate, pensato per chi vuole un’alternativa agli ingombranti desktop senza rinunce dal punto di vista prestazionale.

Grazie ad uno sconto del 12% l’MSI Cubi 5 10M è disponibile su Amazon a 611,99 euro per un risparmio di quasi 90 euro sul prezzo di listino.