MSI Cubi 5: un PC perfetto per DaD e Smart Working a 299€

Smartworking e didattica a distanza sono diventati termini d’uso comune durante gli ultimi 12 mesi. Lavorare o studiare da casa ha messo a dura prova i cittadini, molte famiglie sono corse ai ripari acquistando dispositivi aggiuntivi per coniugare le esigenze di tutti i componenti della famiglia. Oggi vi consigliamo il mini PC MSI Cubi 5 su Amazon a 299,99€, una soluzione desktop dotata di un hardware più che sufficiente per videoconferenze, lezioni online, navigazione web e non solo.

Mini PC MSI Cubi 5: Specifiche Tecniche

La proposta di MSI monta un processore Intel Core i3 10110U con scheda grafica integrata, 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione SSD. Per completare il setup è sufficiente collegare un monitor tramite HDMI e un paio di periferiche, per avere una postazione completa senza l’ingombro di un classico PC Desktop.

Questo MSI Cubi 5 può essere utilizzato anche come media center, per guardare film e serieTV sul televisore o per videogiocare a titoli poco esigenti o emulatori di vecchie console.

Il design compatto del mini PC ha una buona dotazione di porte, tra le quali:

5 x USB-A

1 x USB-C

1 x HDMI

1 x Display Port

1 x Ethernet LAN

Ingressi jack per cuffie e microfoni

MSI Cubi 5 oggi è disponibile su Amazon a 299,99€, un prezzo adeguato per una macchina ideale da installare in casa.