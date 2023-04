RTX 4070: ecco la scheda di MSI su Amazon

Basata sull’architettura Ada Lovelace di NVIDIA e con pieno supporto al ray-tracing di terza generazione, MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC ha appena fatto il suo debutto ufficiale su Amazon. La scheda video integra ben 12 GB di memoria GDDR6X dedicata e, come si può intuire dal nome, è stata sottoposta a overclock dal produttore.

MSI lancia su Amazon la propria RTX 4070

Una componente hardware PCIe 4.0 x16 a due slot che misura 242 millimetri e pesa 651 grammi. Le uscite integrate sono tre DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1a con output in formato 4K/120Hz. Degna di nota la presenza del sistema Dual TORX Fan 4.0 che lavora in accoppiata con dissipatore, piastra di base in rame nichelato e tubi per la dispersione del calore. L’assorbimento si attesta a 200 W. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In definitiva, ha tutto ciò che serve per un’esperienza di gaming di alto livello e per soddisfare le esigenze di chi si occupa della creazione e dell’editing dei contenuti multimediali. Hai la possibilità di acquistare la scheda video MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC al prezzo di 669 euro su Amazon, con spedizione gratuita a domicilio.

L’e-commerce gestisce la logistica, con consegna garantita in un paio di giorni: se effettui subito l’ordine sarà a casa tua entro fine settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.