MSI GF63: sconto di 200€ per l'ottimo PC da Gaming | Offerte Amazon

Tra le offerte di oggi troviamo il notebook da gaming MSI GF63 disponibile su Amazon a 849€, lo sconto del 19% corrisponde ad un risparmio effettivo di oltre 200 euro rispetto al prezzo solito.

Questo modello monta un processore Intel Core i5 10500H, in accoppiata con 8GB di RAM e ben 512GB di spazio di archiviazione su disco SSD M.2 PCIe. I processi grafici sono elaborati da una scheda video dedicata Nvidia GTX 1650 Max-Q, una GPU da gaming in grado di assistere il processore nella gestione di videogiochi ed elaborazioni grafiche di un certo tipo.

Si tratta di un portatile pensato per i videogiocatori che non intendono investire cifre enormi per l'acquisto di una macchina da gioco, ma è un PC ottimo anche per eseguire lavori di grafica, montaggio video o per un utilizzo multimediale. L'ampio display da 15.6 pollici è in risoluzione FullHD 1080p, in alto lascia spazio alla webcam mentre ai lati la cornice risulta particolarmente sottile. La tastiera retroilluminata è in formato TKL, ci sono i tasti funzione ma non è presente il tastierino numerico.

Oggi il PC da gaming MSI GF63 è disponibile in offerta su Amazon a 849€, un ottimo sconto di 200 euro con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.